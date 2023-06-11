В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Украинцев призывают быть в безопасных местах.

В Украине в воскресенье, 11 июня, была объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена 11 июня в 17:00. На сегодня "покраснели" все области нашего государства.

Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что в воздушную тревогу по всей Украине объявили из-за взлета МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" РФ. Эти самолеты могут нести ракеты "Кинжал", представляющие опасность для всех регионов Украины.

Напомним, российская террористическая армия в воскресенье, 11 июня, обстреляла село Циркуны под Харьковом кассетными боеприпасами.

Также российские оккупанты 11 июня сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Казацкое Херсонской области. Одна из них упала рядом с детским садом.

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