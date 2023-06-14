В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Во всех областях – ракетная опасность.
В среду, 14 июня, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Предварительная причина — угроза ударов ракетами "Кинжал".
Об этом говорит карта воздушных тревог.
Сначала воздушная тревога была объявлена в части южных и восточных областях Украины. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами.
В 20.21 о ракетной угрозе предупредили в Киеве и всех других регионах Украины.
Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что в России взлетел самолет МиГ-31, являющийся носителем ракет "Кинжал".
Украинцев призывают быть в безопасных местах к отбою тревог.
Напомним, российская террористическая армия в ночь на 14 июня атаковала Одессу ракетами "Калибр". Оккупанты запустили по городу четыре ракеты, две из которых удалось сбить.
Кроме того россияне обстреляли Краматорск в Донецкой области. Они попали по жилым домам. Там из-под завалов достали женщину.
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