В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Во всех областях – ракетная опасность.

В среду, 14 июня, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Предварительная причина — угроза ударов ракетами "Кинжал".

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Сначала воздушная тревога была объявлена в части южных и восточных областях Украины. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами.

В 20.21 о ракетной угрозе предупредили в Киеве и всех других регионах Украины.

Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что в России взлетел самолет МиГ-31, являющийся носителем ракет "Кинжал".

Украинцев призывают быть в безопасных местах к отбою тревог.

Напомним, российская террористическая армия в ночь на 14 июня атаковала Одессу ракетами "Калибр". Оккупанты запустили по городу четыре ракеты, две из которых удалось сбить.

Кроме того россияне обстреляли Краматорск в Донецкой области. Они попали по жилым домам. Там из-под завалов достали женщину.

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