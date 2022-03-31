В Украине возобновили поставки газа для 4,5 тысяч потребителей

В Украине возобновили поставки газа для 4,5 тысяч потребителей

По состоянию на сегодняшний день в Украине не работает 44 газораспределительных станций.

"Оператор ГТС Украины" возобновил поставки газа по новому маршруту для 4,5 тысяч украинских домохозяйств.

Сейчас общее количество остановленных газораспределительных станций – 44 ГРС из 1395 в семи областях Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Наиболее распространенной причиной отключения ГРС остаются повреждения газораспределительных сетей обл- и горгазов в населенных пунктах.

"Оператор ГТС Украины протранспортировал 64,8 млн. куб. м природного газа для нужд украинской инфраструктуры и потребителей. Импорт газа из ЕС в Украину составил – 9,5 млн. куб. м, собственная добыча – более 50 млн. куб. м. Компания хранит операционный и технологический контроль над украинской ГТС, выполняет свои обязательства по транспортировке газа потребителям", — сообщает компания.

Также сообщается, что в Луганской области зафиксировано повреждение распределительных сетей из-за обстрелов. В районе продолжаются боевые действия, поэтому по требованию Луганскгаза Оператор ГТС остановил подачу газа в один из населенных пунктов для снижения рисков для населения.

Напомним, Украина ведет переговоры о поставках газа из Норвегии.

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