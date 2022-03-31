В Україні відновили постачання газу для 4,5 тисячі споживачів

Станом на сьогодні в Україні не працює 44 газорозподільні станції.

"Оператор ГТС України" відновив постачання газу за новим маршрутом для 4,5 тисячі українських домогосподарств.

Зараз загальна кількість зупинених газорозподільних станцій – 44 ГРС з 1395 в семи областях України.

Також читайте Путін відмовився від свого газового ультиматуму під тиском Заходу: прийматиме оплату в євро та доларах

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

Найпоширенішою причиною відключення ГРС залишаються пошкодження газорозподільних мереж обл-, та міськгазів у населених пунктах.

"Оператор ГТС України протранспортував 64,8 млн куб. м природного газу для потреб української інфраструктури та споживачів. Імпорт газу з ЄС до України склав – 9,5 млн куб. м, власний видобуток – понад 50 млн куб. м. Компанія зберігає операційний та технологічний контроль над українською ГТС, виконує свої зобов’язання з транспортування газу споживачам", - повідомляє компанія.

Також повідомляється, що у Луганській області зафіксовано пошкодження розподільних мереж через обстріли. У районі продовжуються бойові дії, тому за вимогою Луганськгазу, Оператор ГТС зупинив подачу газу до одного з населених пунктів для зниження ризиків для населення.

Нагадаємо, Україна веде перемовини про постачання газу з Норвегії.

Читайте також: