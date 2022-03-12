В Василькове после авиаудара оккупантов горит нефтебаза

Это уже во второй раз с начала войны.

В Василькове Киевской области после авиаудара загорелась нефтебаза.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"В Василькове после авиаудара горит нефтебаза. В селе Крячки оккупант ночью обстрелял нефтебазу", — сообщил он.

Это уже второй случай в Василькове. Первый был в ночь на 27 февраля — тогда вблизи с. Крячки Васильковского района в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар в хранилище с нефтепродуктами на базе KLO. Нефтебаза разрушена. По предварительным оценкам, беспрецедентный экологический ущерб от пожара на нефтебазе в с. Крячки Васильковской общины в Киевской области составляют 810 млрд грн. Над точными расчетами сейчас работают специалисты Минприроды и Государственной экоинспекции.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 17-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Читайте также: