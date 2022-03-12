У Василькові після авіаудару окупантів горить нафтобаза

Це вже вдруге від початку війни.

У Василькові Київської області після авіаудару загорілася нафтобаза.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"У Василькові після авіаудару горить нафтобаза. У селі Крячки окупант вночі обстріляв нафтобазу", - повідомив він.

Це вже другий випадок у Василькові. Перший був в ніч проти 27 лютого - тоді поблизу с. Крячки Васильківського району внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа у сховищі з нафтопродуктами на базі KLO. Нафтобазу зруйновано. За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі в с. Крячки Васильківської громади Київської області становлять 810 млрд грн. Над точними розрахунками зараз працюють фахівці Мінприроди та Державної екоінспекції.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 17-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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