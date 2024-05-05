В ВСУ объяснили, почему для россиян критически важен Часов Яр

Враг продолжает штурмовые действия на восточной линии фронта в районе Бахмута.

Российские захватчики пытаются захватить Часов Яр, чтобы в перспективе развить свое наступление в Донецкой области.

Об этом рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Роман Дашкевич Олег Калашников в эфире телемарафона.

По его словам, без контроля над этим городом ВС РФ не смогут продвинуться дальше, на Краматорск и Константиновку.

"На этом направлении, на локациях Константиновского, Краматорского направлений, сегодня на этих направлениях невозможно продвижение врага, если Часов Яр будет держаться ", — ответил военный.

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Он рассказал и о том, что в последние дни противник продолжает штурмовые действия на восточной линии фронта в районе Бахмута. Ситуация сложная, но силы обороны держатся.

"Оккупанты максимально используют личный состав. Механизированную составляющую они берегут больше, чем людей", — добавил он.

Напомним, российские кафиры пытаются штурмовать город Часов Яр в Донецкой области с трех сторон, но украинские защитники понимают стратегическую важность этого населенного пункта, расположенного на возвышенности.

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