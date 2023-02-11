В ВСУ рассказали о количестве российских ракет в Черном море

В субботу, 11 февраля, агрессорка Россия вывела более десятка кораблей. Среди них на боевом дежурстве находятся два ракетоносителя.

Об этом сообщили Военно-Морские силы ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп 16 ракет", — говорится в сообщении.

В Средиземном море россияне продолжают удерживать 10 кораблей, из них пять ракетоносителей. Общий залп составляет 72 ракеты. В Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано.

Напомним, в течение 10 февраля враг нанес очередной массированный ракетный удар по территории Украины, в течение которого совершил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. В частности, оккупанты применили 32 зенитных управляемых ракеты С-300, и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожили наши защитники.

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