Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ВСУ сообщили об освобождении села Нескучное Донецкой области

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
883
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ВСУ сообщили об освобождении села Нескучное Донецкой области

Фото: скриншот с видео

Нескучное расположено неподалеку от освобожденного ранее села Благодатное.

10 июня украинские защитники освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщили бойцы 7-го отдельного батальона "Арей" Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, принимавшие участие в деоккупации населенного пункта.

Защитники опубликовали видео из Нескучного.

В ВСУ заявили об освобождении села Нескучное в Донецкой области

В ВСУ заявили об освобождении села Нескучное в Донецкой области

Это село расположено к северу от освобожденного ранее села Благодатное.

© Deepstatemap
Фото: Deepstatemap

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
883
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация