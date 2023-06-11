В ВСУ сообщили об освобождении села Нескучное Донецкой области

Нескучное расположено неподалеку от освобожденного ранее села Благодатное.
10 июня украинские защитники освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области.
Об этом сообщили бойцы 7-го отдельного батальона "Арей" Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, принимавшие участие в деоккупации населенного пункта.
Защитники опубликовали видео из Нескучного.
Это село расположено к северу от освобожденного ранее села Благодатное.
Ранее сообщалось, что ВСУ освободили Благодатное в Донецкой области.
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