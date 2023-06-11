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ВСУ освободили Благодатное в Донецкой области: карта, видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
4460
Время на прочтение
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ВСУ освободили Благодатное в Донецкой области: карта, видео

ВСУ уволили Благодатное в Донецкой области, иллюстративное фото / Фото: Associated Press

В воскресенье, 11 июня стало известно, что ВСУ подняли флаг Украины в населенном пункте Благодатное Донецкой области.

Воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное.

Об этом военные сообщили в своем Facebook.

"Захватчики опирались до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах!" – говорится в сообщении.

Защитники говорят, что во время операции удалось взять в плен российских военных.

"Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли", – добавили в ВСУ.

Скриншот карты / © Deepstatemap
Скриншот карты / Фото: Deepstatemap

ВСУ освободили Благодатное в Донецкой области: видео

ВСУ освободили Благодатное в Донецкой области: видео

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники уже проводят контрнаступательные действия.

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Дата публикации
Просмотры
4460
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