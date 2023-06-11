ВСУ освободили Благодатное в Донецкой области: карта, видео

В воскресенье, 11 июня стало известно, что ВСУ подняли флаг Украины в населенном пункте Благодатное Донецкой области.
Воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное.
Об этом военные сообщили в своем Facebook.
"Захватчики опирались до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах!" – говорится в сообщении.
Защитники говорят, что во время операции удалось взять в плен российских военных.
"Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли", – добавили в ВСУ.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники уже проводят контрнаступательные действия.
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