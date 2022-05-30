Включая нефтяное эмбарго: Ермак сообщил, когда ЕС согласует шестой пакет санкций против России

Включая нефтяное эмбарго: Ермак сообщил, когда ЕС согласует шестой пакет санкций против России

Шестой пакет санкций против России может быть согласован Евросоюзом уже сегодня, 30 мая.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"ЕС может согласовать шестой пакет санкций уже сегодня. Как сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, были сложные переговоры, но решение необходимо принимать, включая эмбарго на российскую нефть", — написал он.

Руководитель ОП отметил, что для ЕС важно продемонстрировать сильную позицию, поскольку главная цель России – расколоть единство и использовать это как слабость Евросоюза. Ермак добавил, что этого нельзя допускать.

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Стоит отметить, что в ЕС в последние дни не могли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против России из-за требований Венгрии, которая выступила против включения в список нефтяного эмбарго. Также СМИ писали, что еще одной причиной явилось то, что некоторые страны ЕС не хотят запрещать продавать россиянам недвижимость в Европе.

Напомним, из-за позиции Венгрии по нефтяному эмбарго лидеры некоторых стран Евросоюза предлагают запретить импорт нефти из России, которая транспортируется по морю, а поставки через трубопроводы – временно разрешить.

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