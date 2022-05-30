Везде с флагом Украины: Алина Байкова продемонстрировала в Каннах два нежных наряда

Везде с флагом Украины: Алина Байкова продемонстрировала в Каннах два нежных наряда

Каннский кинофестиваль закончился, но мы продолжаем рассказывать вам о невероятной поддержке, которую в этом году выражали знаменитости Украине.

Одной из гостей мероприятия стала украинская модель Алина Байкова. Знаменитость активно поддерживает родную страну и на красную дорожку вышла в желтом платье без бретелей с перьями от ливанского модельера Эли Сааба. Дополнили этот образ синие украшения от ювелирного дома Chopard.

После Алина посетила благотворительный вечер amfAR, который прошел в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. На украинке было нежно-розовое платье с оригинальным украшением, расшитым камнями от бренда Jean-Louis Sabaji. На свой наряд знаменитость прикрепила сине-желтую ленту.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

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