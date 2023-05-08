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Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу: карта

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу: карта

В ряде украинских областей снова раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

Украинцы призывают быть в безопасных местах.

В Украине вечером, 8 мая, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза нанесения ракетных ударов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Воздушная тревога была объявлена в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Не игнорируйте тревогу", — написал председатель Днепропетровского областного совета Дмитрий Лукашук.

По данным мониторинговых телеграмм-каналов, существует ракетная угроза в областях, где объявлена воздушная тревога.

В Украине 8 мая раздается воздушная тревога. / ©
В Украине 8 мая раздается воздушная тревога.

Напомним, в Харькове в понедельник, 8 мая, во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Местные власти призывают жителей региона находиться в безопасных местах.

Также российские террористы в понедельник, 8 мая, предположительно, ракетами "Искандер" обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области.

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Дата публикации
Просмотры
7921
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