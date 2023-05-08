Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу: карта

Украинцы призывают быть в безопасных местах.
В Украине вечером, 8 мая, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза нанесения ракетных ударов.
Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.
Воздушная тревога была объявлена в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.
"Не игнорируйте тревогу", — написал председатель Днепропетровского областного совета Дмитрий Лукашук.
По данным мониторинговых телеграмм-каналов, существует ракетная угроза в областях, где объявлена воздушная тревога.
Напомним, в Харькове в понедельник, 8 мая, во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Местные власти призывают жителей региона находиться в безопасных местах.
Также российские террористы в понедельник, 8 мая, предположительно, ракетами "Искандер" обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области.
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