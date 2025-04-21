Военный обозреватель объяснил, зачем Путин объявил "Пасхальное перемирие"

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Пасхальное перемирие нужно было Путину для демонстрации США, что удар по Сумам на Вербное воскресенье — это была ошибка. Мол, русские тоже религиозные люди и они не могут вести боевые действия на Пасху, потому что это запрещено верой.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Алексей Гетьман, военный обозреватель.

По мнению Гетьмана, россияне также хотели показать, что они доминируют на этой войне, потому что перемирие объявляется обеими сторонами. А не одна сторона говорит: "Мы объявляем перемирие, а вы подстраивайтесь".

Реклама

"Я не думаю, что это перемирие на 30 часов приведет к чему-то", — заключил Гетьман.

Напомним, Минобороны РФ заявило о возобновлении СВО после завершения пасхального перемирия.