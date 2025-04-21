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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
712
Время на прочтение
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Военный обозреватель объяснил, зачем Путин объявил "Пасхальное перемирие"

Вряд ли после этого шага будет какой-то результат.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Пасхальное перемирие нужно было Путину для демонстрации США, что удар по Сумам на Вербное воскресенье — это была ошибка. Мол, русские тоже религиозные люди и они не могут вести боевые действия на Пасху, потому что это запрещено верой.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Алексей Гетьман, военный обозреватель.

По мнению Гетьмана, россияне также хотели показать, что они доминируют на этой войне, потому что перемирие объявляется обеими сторонами. А не одна сторона говорит: "Мы объявляем перемирие, а вы подстраивайтесь".

"Я не думаю, что это перемирие на 30 часов приведет к чему-то", — заключил Гетьман.

Напомним, Минобороны РФ заявило о возобновлении СВО после завершения пасхального перемирия.

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Дата публикации
Количество просмотров
712
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