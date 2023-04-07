Враг безуспешно атакует Бахмут и Марьинку — Генштаб ВСУ

Подразделения Сил обороны отразили около 14-ти атак противника на Бахмутском направлении.

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отбито более 40 атак противника.

Об этом сообщили в пятницу, 7 апреля, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы и удары

За сутки противник нанес 2 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил более 10-ти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Заруцкое Сумской области, а также населенных пунктов Гурьев Казачок, Верхняя Писаревка, Графское, Караичное, Амбарное, Бологовка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам в очередной раз подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Спирное и Берестово на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются боевые действия. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отразили около 14 атак противника на указанном участке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка, Белая Гора, Новодмитровка, Дружба и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 10-ти вражеских атак. В то же время вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не совершал. Обстрелял Угледар, Керменчик, Новомайорское, Золотую Ниву, Шахтерское, Большую Новоселку Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Затишье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Берегово, Велетенское Херсонской области, а также Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Кроме того, вблизи Марьинки был уничтожен российский штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь уничтожили склад боеприпасов врага.

Напомним, несмотря на то, что российские оккупанты продолжают продвигаться в Бахмуте, им не удается добиться стратегического успеха в городе.

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