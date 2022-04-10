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Враг готовится к наступательной операции на востоке Украины – Генштаб

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Враг готовится к наступательной операции на востоке Украины – Генштаб

Операция объединенных сил / Facebook

Оккупанты пытаются захватить территории, но терпят поражение.

Продолжается сорок шестой день героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. ВСУ держат позиции.

Об этом сообщили в Генштабе.

Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Враг пытается завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск противника. Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей”, — отметили в Генштабе.

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Донбассе уже начался первый этап наступления российских войск.

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