Ворог готується до наступальної операції на сході України - Генштаб

Окупанти намагаються захопити території, але зазнають поразки.
Триває сорок шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. ЗСУ тримають позиції.
Про це повідомили у Генштабі.
“Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Ворог намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Тривають заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника. Окупанти здійснюють переміщення батальйонних тактичних груп зі складу Східного та Центрального військових округів до прикордонних з Україною районів Бєлгородської, Воронезької та Курської областей”, - зазначили у Генштабі.
Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Донбасі вже розпочався перший етап наступу російських військ.
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