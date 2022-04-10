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Ворог готується до наступальної операції на сході України - Генштаб

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Ворог готується до наступальної операції на сході України - Генштаб

Операція об'єднаних сил / Facebook

Окупанти намагаються захопити території, але зазнають поразки.

Триває сорок шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. ЗСУ тримають позиції.

Про це повідомили у Генштабі.

“Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Ворог намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Тривають заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника. Окупанти здійснюють переміщення батальйонних тактичних груп зі складу Східного та Центрального військових округів до прикордонних з Україною районів Бєлгородської, Воронезької та Курської областей”, - зазначили у Генштабі.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Донбасі вже розпочався перший етап наступу російських військ.

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