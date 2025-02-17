Враг провел 40 штурмов на Покровском направлении: отчет Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают успешно сдерживать вражеские атаки на всех направлениях, в частности на Купянском, Лиманском, Покровском и Новопавловском, где зафиксирована самая большая активность противника.

В войне России против Украины за сутки произошло 129 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак, а именно 40, украинские войска отразили на Покровском направлении.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил утром 17 февраля.

Харьковское направление: украинские военные успешно отразили две атаки врага в районе Волчанска.

Купянское направление: зафиксировано 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного.

Лиманское направление: украинские защитники остановили 13 атак противника, который сосредотачивал основные усилия в районах Новосергеевки, Новоегоровки, Новоплатоновки, Новолюбовки, Нового, Новомихайловки, Ямполевки, Колодязей и Дроновки.

Северское направление: украинские защитники успешно отразили одну атаку врага вблизи Григоровки.

Краматорское направление: восемь попыток захватчиков прорвать оборону в районах Часов Яра и Васюковки завершились для них неудачей.

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Торецкое направление: враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского и Торецка, однако украинские силы отразили все атаки.

Покровское направление: за сутки отражены 40 вражеских атак. Самая большая активность противника зафиксирована вблизи Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Лисовки, Песчаного, Удачного, Успеновки, Надеевки, Алексеевки, Андреевки, Дачного и Улакли.

Новопавловское направление: в районах Константинополя, Бурлацкого, Новоочеретуватого и Новоселки российские войска 18 раз атаковали украинские оборонные рубежи, но безуспешно.

Ореховское направление: оккупанты совершили шесть штурмов в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков.

Приднепровское и Гуляйпольское направления: враг активных действий не предпринимал.

Курское направление: российские войска совершили девять штурмов украинских позиций, нанесли 51 авиаудар, сбросили 80 КАБов и провели 495 обстрелов, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

Волынское и Полесское направления: ситуация остается без существенных изменений, признаков формирования ударных группировок противника не выявлено.

Вражеские обстрелы: российские оккупанты нанесли два ракетных и 95 авиационных ударов, применили 5 ракет, сбросили 141 управляемую авиабомбу и осуществили более 5500 обстрелов, из которых 124 – из реактивных систем залпового огня. Для ударов также было привлечено 2932 дрона-камикадзе.

Авиаудары противника были зафиксированы в районах Александровки (Сумская область), Гуляйполя и Каменского (Запорожская область).

Удары Сил обороны: украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 12 районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага, уничтожили 11 артиллерийских систем, два пункта управления, одно средство ПВО и две станции РЭБ захватчиков.

Напомним, ВСУ вернули под контроль Украины село Песчаное, расположенное в 5 км от Покровска.