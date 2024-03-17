Враг пытается прорвать украинскую оборону на некоторых направлениях — Генштаб

ВСУ отразили все вражеские атаки.
За прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений.
Об этом сообщил Генштаб.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении нашими воинами отражена одна атака противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка и восточнее Временного Яра Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершено 2 штурма позиций наших войск.
Потери врага
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны противника.
Ранее сообщалось о ночной атаке по Украине. Больше об этом читайте в новости.
Читайте также: