Враг снова безуспешно пытался взять Бахмут и Соледар — Генштаб ВСУ

Россияне не продвинулись в районах населенных пунктов Бахмут, Кодема, Спирно, Яковлевка и Соледарь.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из артиллерии гражданскую инфраструктуру вблизи Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки и Вершины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Нанес авиационных ударов неподалеку от Яковлевки, Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцева, Вершины и Веселого. Вел воздушную разведку БПЛА.

"Наступательными и штурмовыми действиями пытался продвинуться в районах населенных пунктов Бахмут, Кодема, Спирне, Яковлевка и Соледарь, успеха не имел, отошел", — отметили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ отразили наступление российских войск в направлениях Авдеевки и Песков.

Читайте также: