Вражеский флот нести угрозу ракетному удару 16 "Калибрамы"

Корабельная группировка вражеского флота без изменений состава и задач продолжает маневрировать и нести угрозу ракетного удара 16 "Калибрамы"

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

В то же время, несмотря на вероятные вражеские потери в авиации, угроза ракетных ударов с воздуха остается, как и из временно оккупированной суши.

«Пытайтесь обезопасить себя и близких от угроз, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, соблюдайте алгоритмы безопасности, доверяйте только достоверным источникам информации, не прислушивайтесь к враждебной пропаганде и не распространяйте информацию о действиях наших войск. Не мешайте нашим защитникам качественно и своевременно выполнить свою работу! Именно так мы вместе защищаем Украину и приближаем Победу!», — говорится в сообщении.

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Напомним, что 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

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