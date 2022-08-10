В Николаеве слышны взрывы: ищите укрытия или используйте правило двух стен

Об этом информируют журналисты Общественного.

"Николаев – слышны взрывы!

Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен", — написал в соцсетях мэр Николаева Александр Сенкевич.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Ожидаем официальные сообщения от власти.

Информация уточняется.

Как сообщалось, Ким оценил угрозу захвата Николаева в ближайшее время. По его словам, город находится под надежной защитой украинских военных. Кроме того, существенным успехам кафиров мешают меткие удары по западному вооружению по складам боеприпасов и пунктам управления.

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