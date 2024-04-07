"Все над этим работают": Буданов об ударах по Крымскому мосту

Керченский мост во временно оккупированном Крыму рано или поздно упадет.

На это намекнул глава ГУР Кирилл Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Украине в последние месяцы удалось отбить нефтяные платформы в Черном море и систематическими атаками успешно отбросить Черноморский флот России в Крыму. Именно благодаря этим операциям Украина снова может экспортировать зерно по Черному морю, чтобы прервать российские поставки, Керченский мост также остается важной целью. Мост усиленно охраняется и защищается. Но все над этим работают", — сказал он.

Ранее Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы в Крыму, и он не рекомендует гражданскому населению пользоваться Крымским мостом.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник отметил, что Крымскому мосту осталось недолго, и это понимают сами россияне. Поскольку западные партнеры до сих пор не приняли решения о передаче дальнобойного оружия, Украина может использовать и свою альтернативу для уничтожения моста.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский и Буданов придумали, как уничтожить Крымский мост: он упадет очень скоро!