"Всі над цим працюють": Буданов про удари по Кримському мосту 

Керченський міст у тимчасово окупованому Криму рано чи пізно впаде.

Про це натякнув очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"Україні в останні місяці вдалося відбити нафтові платформи в Чорному морі та систематичними атаками успішно відкинути Чорноморський флот Росії в Криму. Саме завдяки цим операціям Україна знову може експортувати зерно Чорним морем, щоб перервати російські поставки, Керченський міст також залишається важливою ціллю. Міст посилено охороняється і захищається. Але всі над цим працюють", - сказав він.

Раніше Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму, і він не рекомендує цивільному населенню користуватись Кримським мостом.

Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Петро Черник зазначив, що Кримському мосту залишилося недовго, і це розуміють самі росіяни. Оскільки західні партнери досі не ухвалили рішення про передавання далекобійної зброї, Україна може використати і свою альтернативу для знищення мосту.

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