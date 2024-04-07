Буданов підтримав пропозицію Папи Римського: "Лишилось переконати Росію"

Буданов впевнений, що Росія не зацікавлена в обміні "всіх на всіх".
У Головному управлінні розвідки вітають ініціативу Папи Римського Франциска щодо обміну всіх російських полонених на всіх українських.
Про це сказав голова української розвідки Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю ARD у Києві, передає Tagesschau.
"Я це повністю підтримую. Давайте це зробимо. Залишилася одна маленька справа: переконати Росію", - сказав головний розвідник, який займається обміном полонених з боку України.
Однак Буданов впевнений, що Росія не зацікавлена у цьому.
У цьому контексті керівник ГУР підкреслив, що центральним посередником в обміні військовополоненими вже є не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.
Нагадаємо, під час великодньої проповіді 31 березня Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну обміняти військовополонених за формулою "всіх на всіх".
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