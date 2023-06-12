ВСУ освободили село Новодарьевка на Запорожье

Оккупанты несколько дней пытались вернуть контроль над селом, однако вынуждены были отступить.

ВСУ освободили от оккупантов село Новодарьевка на границе Запорожской и Донецкой областей. Деоккупация прошла еще 4 июня, однако об этом факте бойцы сообщили только 12 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.

"4 июня 2023 года в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодарьевка", – говорится в заявлении.

Бойцы подчеркнули, что многочисленные попытки российских войск вернуть Новодарьевку под их контроль продолжались несколько суток и не имели успехов.

"Подразделения бригады продолжают наращивать успех! Победа будет за нами!" – отметили в Запорожской отдельной бригаде ТрО.

Новодарьевка на карте Deep State

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что на утро 12 июня российские войска обороняются на Запорожском и Херсонском направлениях. В то же время оккупанты наносят авиаудары и устраивают артобстрелы по территориям этих двух и Николаевской областей.

Успехи ВСУ на фронте: какие населенные пункты освобождены за последние дни

Аналитики американского Института изучения войны 10 июня сообщали о значительной атаке ВСУ в западной части Запорожской области в ночь на 8 июня. Комментируя эти данные, издание POLITICO писало, что атака украинских войск начинает набирать обороты, но враг оказывает жесткое сопротивление.

В Минобороны Украины 11 июня заявили о продвижении ВСУ на юге и освобождении Благодатного и Макаровки Донецкой области, которые находятся на границе с Запорожской.

Бойцы 7-го отдельного батальона "Арей" 11 июня сообщили об освобождении от врага села Нескучное Донецкой области. Бой за село длился двое суток, однако оккупанты в конце концов вынуждены были отойти.

12 июня стало известно об освобождении села Сторожевое Донецкой области. Деоккупировали его морские пехотинцы 35-й бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

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