Компания "Укрзализныця" запустила женские купе. Вагон для женщин имеет тягу сообщением Трускавец-Днепр.

Об этом сообщил бывший рабочий УЗ, блоггер Александр Рудоманов. Билеты также доступны в приложении.

"Укрзализныця" запустила женские купе. Поезд 42 "Трускавец-Днепр" на 30 июня имеет один женский вагон", — говорится в сообщении.

Женское купе пока на этом рейсе поезда №42 одно. В настоящее время билеты доступны на 30 июня и 1 июля. Приобрести их к такому купе можно только в мобильном приложении "Укрзализныци". Стоит билет в вагон №8 678 гривен – как и в обычном купейном.

В поезде Трускавец-Днепр появилось женское купе. / Фото: ТСН

Между тем, на сайте "УЗ" билеты в женское купе не доступны. Вагона №8 в перечне нет.

На сайте "Укрзализныци" билеты в женское купе не доступны. / Фото: ТСН.ua

Купе для женщин

На сайте Кабмина 15 мая появилась петиция о введении в поездах "Укрзализныци" отдельных вагонов для мужчин и женщин. Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что направили в "УЗ" обращение с предложением "помочь в законодательном поле запустить соответствующий пилотный проект".

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что компания активно работает над вопросом усиления мер безопасности в пассажирских поездах, а потому рассматривает возможность введения женских купе.

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