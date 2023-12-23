ВСУ расширяют плацдарм на Херсонском направлении: строительство Генштаба

ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма в Херсонском направлении. Украинские военные отразили 40 атак на Авдеевском направлении. За прошедшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 23 декабря.

Всего враг нанес один ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 23 БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной 19 ударных БПЛА уничтожены.

Авиационные удары получили: Костобобров Черниговской области; Синковка, Харьковской области; Екатериновка, Торецк, Ласточкино, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области; Роботино, Орехов Запорожской области; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отразили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 17 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, противовоздушной обороной уничтожены три истребителя-бомбардировщика Су-34. Подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и два пункта управления противника.

Напомним, днем, 22 декабря, ВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34 — это блестяще спланированная операция их командующего Николая Олещука.

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