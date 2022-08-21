ВСУ уничтожили в небе над Херсонщиной три вражеских беспилотника

Воздушные силы ВСУ 21 августа уничтожили в небе над Херсонской областью три вражеских беспилотника.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

"С 12:00 до 13:00 часов, в небе над Херсонщиной зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены сразу три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня (вероятно "Орлан-10"), которыми враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии", — говорится в сообщении.

Напомним, аналитик США объяснил, почему РФ обратилась за дополнительными дронами в Иран.

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