ВСУ успешно атаковали нефтебазу "Роснефть" в Калужской области: детали

Цель таких атак – повредить логистику для армии оккупантов.
Ночью против 18 января подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по базе "Роснефти", расположенной в населенном пункте Человеково Калужской области РФ.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Силы специальных операций ВС Украины поразили нефтебазу российских оккупантов в Калужской области. Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора", — говорится в отчете военных.
По информации Генштаба, эта нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ, непосредственно участвующих в войне против Украины.
В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.
Как сообщалось, этой ночью в России ряд регионов массированно атаковали дроны. В РФ заявляют, что их противовоздушная оборона якобы уничтожила 46 беспилотников в нескольких регионах страны.