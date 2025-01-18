ВСУ успешно атаковали нефтебазу "Роснефть" в Калужской области: детали

Ночью против 18 января подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по базе "Роснефти", расположенной в населенном пункте Человеково Калужской области РФ.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Силы специальных операций ВС Украины поразили нефтебазу российских оккупантов в Калужской области. Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора", — говорится в отчете военных.

По информации Генштаба, эта нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ, непосредственно участвующих в войне против Украины.

В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.

Как сообщалось, этой ночью в России ряд регионов массированно атаковали дроны. В РФ заявляют, что их противовоздушная оборона якобы уничтожила 46 беспилотников в нескольких регионах страны.

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