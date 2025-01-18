Тревожная ночь в России: ряд регионов массированно атаковали дроны

В частности, дроны ударили по нефтебазе в Людиново, начался сильный пожар.

В ночь на 18 января противовоздушная оборона РФ якобы уничтожила 46 беспилотников в нескольких регионах страны.

Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Там уточнили, что 18 дронов якобы сбили над территорией Брянской области, 11 – над Курской, 7 – над Калужской, пять – над Белгородской территорией и еще два БпЛА – над Воронежской областью.

В то же время губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате дроновой атаки на одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами.

Местные жители региона сообщили о пожаре в районе нефтебазы в городе Узлово.

В Калужской области РФ ночью также было тревожно. Нефтебазу в Людиново массово атаковали дроны. В результате ударов беспилотников на объекте врага возник сильный пожар. Россияне сообщают о десятках пожарных автомобилей, следующих локализовать огонь.

Жители Людиново писали, что после атаки БпЛА наблюдали на промышленном объекте поднимающийся в небо густой дым.

Напомним, в ночь на 10 января 2025 года неизвестные дроны атаковали Ленинградскую область РФ.

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