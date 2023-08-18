ВСУ успешно наступают на двух направлениях: главное со сводки Генштаба

За прошедшие сутки, 17 августа, на фронте произошло 33 боевых столкновения. Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 18 августа.

За прошедшие сутки враг РФ нанесла 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отмечают в Генштабе.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Вильчики, Николаевское Черниговской области; Покровка, Новодмитровка, Рясное Сумской области и Охримовка, Малая Волчья, Бударки, Строевка Харьковской области.

В Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам: Двухлетняя, Купянск, Кучеровка, Куриловка, Крахмальное Харьковской области и Надежда Луганской области.

В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполя, Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Зваровка, Федоровка, Раздоловка Донецкой области.

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районе Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Северное, Железное, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Керамик Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Очеретино, Бердичи, Степное, Новоселовка Первая, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Антоновка, Зеленовка, Камышаны, Днепровское, Херсон, Огромное, Томина Балка Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 — по зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52 и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника.

Как сообщалось, CNN пишет, что ВСУ могли использовать кассетные боеприпасы отечественного производства в селе Урожайное.

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