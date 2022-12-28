ВСУ захватили в плен оккупантов возле Кременной (видео)

Украинские военные захватили группу оккупантов возле Кременной в Луганской области. ВСУ пополняет обменный фонд солдатами русской армии.

Об этом в Telegram сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Орки заблудились и пришли тепленькими прямо в руки наших воинов возле Кременной. Еще оружие принесли", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео российские захватчики сдались в плен с вооружением и боевой экипировкой.

Добровольная сдача в плен оккупантов

По состоянию на конец октября добровольно сдаться в плен ВСУ пожелали 3000 российских в рамках проекта "Хочу жить".

В начале ноября в Луганской области в плен украинским военным сдался 21 мобилизованный россиянин.

А на Харьковщине ВСУ взяли в плен "мобиков", успевших повоевать 2 дня.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал срочное обращение к солдатам Российской Федерации с призывом не подвергаться пропаганде Кремля, не служить диктатору Путину и сдаваться в плен.

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