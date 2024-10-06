ВСУ "затрофеили" редкую технику росиян

Украинские военные на востоке Украины получили неожиданный подарок: редкий беспилотник-невидимка российских ВКС С-70 "Охотник" упал с неба над городом-крепостью Времен Яр. Это событие стало важным моментом в военных действиях, ведь у России лишь несколько таких беспилотников, и теперь один из них или, по крайней мере, его обломки, оказался в руках Украины и ее союзников.

Об этом сообщило издание Forbes.

Пока неясно, что стало причиной падения беспилотника. По словам издания Forbes, на видео, снятом с земли, видно, как БПЛА дымит, падая на землю, что свидетельствует о том, что он был поврежден. Однако повреждения оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать от ракет класса "воздух-воздух" или "земля-воздух". Это может указывать на то, что "Охотник" испытал какую-то техническую проблему, а не был уничтожен вследствие прямого удара.

Одна из вероятных причин падения состоит в том, что "Охотник" мог попасть под влияние мощных радиопомех, часто используемых в этом секторе фронта. Как утверждают эксперты, дрон, вероятно, не имеет полной автономности, а зависит от постоянной связи с операторами на земле. Эту особенность конструкции украинские и союзные аналитики могут подтвердить или опровергнуть изучая остатки "Охотника".

Эта потеря является позором для российских ВКС, которые уже списали более 100 боевых самолетов, включая как минимум один истребитель-невидимку Су-57 из-за действий украинских артиллеристов, ракет и беспилотников. Утрата такой редкой и дорогостоящей техники в условиях активных боевых действий наносит существенный удар по имиджу российских вооруженных сил.

Информация о "Охотнике" появилась впервые в 2019 году, и через пять лет с момента дебюта остается неясным, изготовил ли "Сухой" достаточное количество таких аппаратов для оснащения подразделений на передовой. Возникает вопрос, мог ли этот беспилотник быть предназначен для испытаний, ведь российским ВКС не в первый раз отправлять тестовые самолеты в зоны боевых действий для сбора данных.

Потери российских ВКС, которые, по оценкам, уже достигли серьезных масштабов, подрывают доверие к их способности выполнять задачи в воздухе. Падение "Охотника" указывает на то, что даже в современных войнах, где технологии играют важную роль, потеря техники может произойти в результате неожиданных обстоятельств, таких как электронная война или технические неисправности.

Таким образом, падение беспилотника С-70 "Охотник" может иметь далеко идущие последствия для российских военных программ, касающихся беспилотных технологий. Это также подчеркивает важность электронной войны в современных конфликтах и потенциальное влияние на тактику, которую использует противник. Украина и ее союзники теперь открывают возможность изучить конструкцию "Охотника", которая может дать дополнительные преимущества на поле боя.

Напомним, ВСУ показали ликвидацию вражеского танка дроном с термитной смесью. Это первый подобный прецедент.

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