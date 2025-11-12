- Дата публикации
Потери России по состоянию на 12 ноября: Генштаб обновил данные
За минувшие сутки ликвидирована тысяча российских оккупантов и немало вражеской техники.
По состоянию на утро 12 ноября ВСУ уничтожили 1154180 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава – около 1 154 180 (+1 000) человек
танков – 11 342 (+0) ед.
боевых бронированных машин – 23 556 (+3) ед.
артиллерийских систем – 34 379 (+13) ед.
РСЗО – 1 540 (+1) ед.
средства ПВО – 1240 (+1) ед.
самолетов – 428 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 804 (+162) ед.
крылатые ракеты – 3 926 (+0) ед.
корабли/катера – 28 (+0) ед.
подлодки – 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 67 123 (+87) ед.
специальная техника – 3 994 (+1) ед.
Напомним, минувшей ночью украинские военные ударили по российскому НПЗ и нефтяному терминалу. В частности, поражен «Морской нефтяной терминал», что во временно аннексированной Феодосии в Крыму. Это - ключевой узел снабжения горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров.