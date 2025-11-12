ТСН в социальных сетях

Война
176
1 мин

Потери России по состоянию на 12 ноября: Генштаб обновил данные

За минувшие сутки ликвидирована тысяча российских оккупантов и немало вражеской техники.

Елена Капник
Потери России

Потери России / © Associated Press

По состоянию на утро 12 ноября ВСУ уничтожили 1154180 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава – около 1 154 180 (+1 000) человек

  • танков – 11 342 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин – 23 556 (+3) ед.

  • артиллерийских систем – 34 379 (+13) ед.

  • РСЗО – 1 540 (+1) ед.

  • средства ПВО – 1240 (+1) ед.

  • самолетов – 428 (+0) ед.

  • вертолетов – 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 804 (+162) ед.

  • крылатые ракеты – 3 926 (+0) ед.

  • корабли/катера – 28 (+0) ед.

  • подлодки – 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 67 123 (+87) ед.

  • специальная техника – 3 994 (+1) ед.

Напомним, минувшей ночью украинские военные ударили по российскому НПЗ и нефтяному терминалу. В частности, поражен «Морской нефтяной терминал», что во временно аннексированной Феодосии в Крыму. Это - ключевой узел снабжения горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров.

176
