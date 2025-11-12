ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 12 листопада: Генштаб оновив дані

За минулу добу ліквідовано тисячу російських окупантів та чимало ворожої техніки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії

За минулу добу ліквідовано тисячу російських окупантів. / © Associated Press

Станом на ранок 12 листопада ЗСУ знищили 1 154 180 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу – близько 1 154 180 (+1 000) осіб

  • танків – 11 342 (+0) од.

  • бойових броньованих машин – 23 556 (+3) од.

  • артилерійських систем – 34 379 (+13) од.

  • РСЗВ – 1 540 (+1) од.

  • засоби ППО – 1 240 (+1) од.

  • літаків – 428 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162) од.

  • крилаті ракети – 3 926 (+0) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 123 (+87) од.

  • спеціальна техніка – 3 994 (+1) од.

Нагадаємо, минулої ночі українські військові вдарили по російському НПЗ і нафтовому терміналу. Зокрема, уражений «Морской нєфтяной тєрмінал», що в тимчасово анексованій Феодосії в Криму. Це - ключовий вузол постачання пально-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів.

Дата публікації
Кількість переглядів
242
