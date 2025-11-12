- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 242
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 12 листопада: Генштаб оновив дані
За минулу добу ліквідовано тисячу російських окупантів та чимало ворожої техніки.
Станом на ранок 12 листопада ЗСУ знищили 1 154 180 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу – близько 1 154 180 (+1 000) осіб
танків – 11 342 (+0) од.
бойових броньованих машин – 23 556 (+3) од.
артилерійських систем – 34 379 (+13) од.
РСЗВ – 1 540 (+1) од.
засоби ППО – 1 240 (+1) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162) од.
крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 67 123 (+87) од.
спеціальна техніка – 3 994 (+1) од.
Нагадаємо, минулої ночі українські військові вдарили по російському НПЗ і нафтовому терміналу. Зокрема, уражений «Морской нєфтяной тєрмінал», що в тимчасово анексованій Феодосії в Криму. Це - ключовий вузол постачання пально-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів.