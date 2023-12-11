Взрыв в Кривом Роге: первые подробности от властей

Вражескую ракету сбили над Криворожским районом.
В Кривом Роге во время крайней воздушной тревоги в понедельник, 11 декабря, раздался взрыв. Власти сообщили о сбитой вражеской ракете.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Минус ракета над Криворожским районом. Ее сбили защитники из ПВК "Восток". Спасибо!", — говорится в его сообщении.
В Воздушном командовании "Восток" уточнили, что речь идет об авиационной ракете X-59.
"По состоянию на 15.00 в Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", — написали там.
Также взрывы в городе прокомментировал глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"О взрыве, который слышали во время воздушной тревоги. Все нормально. Спасибо ПВО!", — написал он.
Напомним, днем 11 декабря в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
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