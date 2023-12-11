Вибух у Кривому Розі: перші подробиці від влади

Ворожу ракету збили над Криворізьким районом.
У Кривому Розі під час крайньої повітряної тривоги в понеділок, 11 грудня, пролунав вибух. Влада повідомила про збиту ворожу ракету.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Мінус ракета над Криворізьким районом. Її збили захисники з ПвК "Схід". Дякую!" - йдеться у його дописі.
У Повітряному командуванні "Схід" уточнили, що йдеться про авіаційну ракету X-59.
"Станом на 15:00 у Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - написали там.
Також вибухи в місті прокоментував голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Щодо вибуху, який чули під час повітряної тривоги. Все нормально. Дякуємо ППО!" - написав він.
Нагадаємо, вдень 11 грудня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
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