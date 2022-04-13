"Я - за порядок на дорогах": глава Хмельнитчины решил бороться с самовольными блокпостами

"Я - за порядок на дорогах": глава Хмельнитчины решил бороться с самовольными блокпостами

При необходимости пункты пропуска вернут.

В Хмельницкой области решили бороться с самовольно построенными блокпостами.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Самовольно построенных блокпостов у нас в области не будет. Я за порядок на дорогах", — подчеркнул он.

По словам главы области, в регионе будут работать только блокпосты, установленные по согласованию комендатуры.

Бороться с большим количеством таких точек на дорогах решили для лучшего сообщения. В частности, чтобы люди могли беспрепятственно передвигаться и доставлять гуманитарную помощь.

"При необходимости сможем быстро установить дополнительные пропускные пункты", — подчеркнул Сергей Гамалий.

Как сообщалось, в Хмельницкой области от 15 апреля изменяют продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинаться позже и заканчиваться раньше, чем сейчас: будет действовать с 23:00 до 5:00. Сейчас в Хмельницкой области комендантский час действует с 22:00 до 06:00.

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