"Я - за порядок на дорогах": глава Хмельнитчины решил бороться с самовольными блокпостами

При необходимости пункты пропуска вернут.
В Хмельницкой области решили бороться с самовольно построенными блокпостами.
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.
"Самовольно построенных блокпостов у нас в области не будет. Я за порядок на дорогах", — подчеркнул он.
По словам главы области, в регионе будут работать только блокпосты, установленные по согласованию комендатуры.
Бороться с большим количеством таких точек на дорогах решили для лучшего сообщения. В частности, чтобы люди могли беспрепятственно передвигаться и доставлять гуманитарную помощь.
"При необходимости сможем быстро установить дополнительные пропускные пункты", — подчеркнул Сергей Гамалий.
Как сообщалось, в Хмельницкой области от 15 апреля изменяют продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинаться позже и заканчиваться раньше, чем сейчас: будет действовать с 23:00 до 5:00. Сейчас в Хмельницкой области комендантский час действует с 22:00 до 06:00.
Читайте также:
- Ночью танки российских оккупантов горят еще лучше: ВСУ показали видео уничтожение вражеской техники
- Враг ведет воздушную разведку и перекидывает в Украину "добровольцев": оперативная информация о российском вторжении
- Россияне борются лишь численностью, а не умением – американский генерал о битве за Донбасс