Япония передала Украине 100 военных автомобилей – Ермак

Токио стремится предоставить оборудование, которое будет иметь более широкое военное использование.

Вооруженные силы Украины получили от Японии 100 военных автомобилей и 30 тысяч пищевых наборов.

Об этом 24 мая сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Япония передала Украине 100 военных транспортных средств, в том числе грузовики и внедорожники. Очень благодарен нашим союзникам за важную помощь", – отметил в сообщении Ермак.

Токио присоединился к США и ЕС во введении санкций против России из-за ее вторжения и предоставлении гуманитарно-экономической поддержки Украине.

"Впервые в послевоенной истории Японии Силы обороны передают военную технику воюющей стране. Продолжение следует", – пишет AP, ссылаясь на посла Украины в Японии Сергея Корсунского.

Напомним, что Норвегия передаст Украине новые системы MLRS M270 и усилит подготовку военных ВСУ. Также Норвегия предоставляет три артиллерийские радиолокационные станции Arthur.