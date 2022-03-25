YouTube заблокировал премиум-аккаунты для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР"

YouTube заблокировал премиум-аккаунты для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Также люди с регистрацией на территории ЛДНР говорят о том, что их массово блокируют в сервисе Google Pay.

Популярный видеохостинг, предоставляющий услуги размещения видеоматериалов, YouTube заблокировал премиум-аккаунты для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом говорится в письме службы поддержки компании в ответ на претензии пользователей, в которых эта опция перестала работать.

Также люди с регистрацией на территории ЛДНР говорят о том, что их массово блокируют в сервисе Google Pay.

Разблокировать их могут только при предоставлении документов о регистрации на подконтрольной Украине территории (в частности, справки переселенца).

Сейчас самопровозглашенный глава страны считает все "за и" против закрытия иностранных соцсетей.

В Беларуси вслед за Россией могут заблокировать YouTube и другие соцсети. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко допустил такую возможность.

Как известно, в России заблокировали News.Google, чтобы люди не читали правду о войне в Украине, также в РФ заблокировали ряд иностранных СМИ и соцсетей.

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