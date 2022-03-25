YouTube заблокував преміум-акаунти для мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР"

YouTube заблокував преміум-акаунти для мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР"

Також люди з реєстрацією на територіях ЛДНР говорять про те, що їх масово блокують у сервісі Google Pay.

Популярний відеохостинг, що надає послуги розміщення відеоматеріалів, YouTube заблокував преміум-акаунти для мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це йдеться у листі служби підтримки компанії у відповідь на претензії користувачів, у яких перестала працювати ця опція.

Також люди з реєстрацією на територіях ЛДНР говорять про те, що їх масово блокують у сервісі Google Pay.

Розблокувати їх можуть лише у разі надання документів про реєстрацію на підконтрольній Україні території (зокрема, довідки переселенця).

Наразі самопроголошений очільник країни зважає на всі "за та "проти" щодо закриття іноземних соцмереж.

У Білорусі слідом за Росією можуть заблокувати YouTube та інші соцмережі. Самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко допустив таку можливість.

Як відомо, в Росії заблокували News.Google, щоб люди не читали правду про війну в Україні, також в РФ заблокували низку іноземних ЗМІ та соцмереж.

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