Також люди з реєстрацією на територіях ЛДНР говорять про те, що їх масово блокують у сервісі Google Pay.
Популярний відеохостинг, що надає послуги розміщення відеоматеріалів, YouTube заблокував преміум-акаунти для мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР".
Про це йдеться у листі служби підтримки компанії у відповідь на претензії користувачів, у яких перестала працювати ця опція.
Також люди з реєстрацією на територіях ЛДНР говорять про те, що їх масово блокують у сервісі Google Pay.
Розблокувати їх можуть лише у разі надання документів про реєстрацію на підконтрольній Україні території (зокрема, довідки переселенця).
Наразі самопроголошений очільник країни зважає на всі "за та "проти" щодо закриття іноземних соцмереж.
У Білорусі слідом за Росією можуть заблокувати YouTube та інші соцмережі. Самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко допустив таку можливість.
Як відомо, в Росії заблокували News.Google, щоб люди не читали правду про війну в Україні, також в РФ заблокували низку іноземних ЗМІ та соцмереж.
Читайте також: