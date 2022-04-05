За день удалось эвакуировать более 3,8 тысячи человек — Верещук

За день удалось эвакуировать более 3,8 тысячи человек — Верещук

Эвакуация происходила из Мариуполя и Луганской области.

В течение вторника, 5 апреля, из заблокированных российскими оккупантами населенных пунктов удалось эвакуировать 3846 человек на свободную территорию Украины.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2216 человек. Из них 1496 человек - из Мариуполя и 720 человек - из городов: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь. Колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуля в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, после блокировки в городе Мангуш, была вынуждена вернуться, по дороге этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из города Бердянск, а также за колонной автобусов следуют более 40 частных автомобилей. Уже в ближайшее время 400 человек будут в безопасности в Запорожье", – рассказала Верещук.

В Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск. На них эвакуировали 150 человек.

Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Кременной Луганской области удалось эвакуировать 1080 человек.

Ирина Верещук рассказывает о результатах работы гуманитарных коридоров 5 апреля

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