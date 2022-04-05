За день вдалося евакуювати понад 3,8 тисячі людей - Верещук

Евакуація відбувалася з Маріуполя та Луганської області.

Протягом вівторка, 5 квітня, із заблокованих російськими окупантами населених пунктів вдалося евакуювати 3846 людей на вільну територію України.

Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2216 людей. З них 1496 людей з Маріуполя та 720 людей з міст: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь. Колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, після блокування у місті Мангуш, була вимушена повернутись. По дорозі цими автобусами були евакуйовані маріупольці та місцеві мешканці з міста Бердянськ. Також за колоною автобусів слідує понад 40 приватних автомобілів. Вже найближчим часом 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі", - розповіла Верещук.

До Запоріжжя повернулися 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної.

З Луганської області вдалося евакуювати 1080 людей.

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 5 квітня

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