Закрепились ли ВСУ на левобережье Херсонщины: ответ Гуменюк

Аналитики сообщили о важном успехе ВСУ на левобережной части Херсона. Украинцы, форсировав Днепр, сумели закрепиться в населенном пункте Крынки в пятницу, 20 октября.

Глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк объяснила, действительно ли это так.

"Во-первых, в утвердительном тоне говорить об этом рано, потому что это выводы аналитиков. Очень странно звучит, что это подтверждено воинами РФ. Кто воспринимает их утверждение как доказательства — очень странно это слышать. Опора осуществляется на контрбатарейную борьбу, поскольку есть задача очистить часть территории левого берега от врага, чтобы облегчить жизнь правому берегу. Оккупационные войска продолжают его обстрелы, атаки с воздуха очень мощные. О продвижении в таких масштабах речь не идет, речь идет о боевой работе, которая может быть провозглашена только тогда, когда есть закрепленный результат", — сказала Гуменюк.

Она также отметила, что провозглашения, уже звучавшие ранее в нашей зоне боевых действий, очень вредят боевой работе.

"Уже неоднократно было прояснено, что работа вокруг какого-либо населенного пункта без закрепления не считается завершенной. Поэтому давайте не спешить и доверять военным, которые ее производят", — добавила Гуменюк.

Напомним, эксперты сообщили, что Силы обороны Украины продолжили более масштабные, чем обычно, наземные военные операции на левом берегу Херсона, закрепившись в Крынках.

Крынки расположены примерно в 40 км к востоку от Херсона и в 2 км к югу от реки Днепр. Бои также ведутся, по данным аналитиков ISW, в районе населенного пункта Песчановка, расположенном в прибрежной линии между Херсоном и Крынками.

Кроме этого, отметили эксперты, украинцы сохраняют у Антоновского моста свой плацдарм, созданный летом 2023 года. Это участок на левом берегу, расположенный напротив Херсона.

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