"Застали врага со спущенными штанами": Арестович рассказал о ловушке от ВСУ в Северодонецке

"Застали врага со спущенными штанами": Арестович рассказал о ловушке от ВСУ в Северодонецке

Несмотря на значительное количество врага, который пытается захватить Северодонецк, ВСУ, Силы терробороны и Нацгвардия сумели устроить кафиров ловушку и провести блестящую контратаку.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил высокое оперативно-тактическое мастерство украинских защитников Северодонецка, которые провели удачную контратаку, нанеся врагу значительные потери.

Об этом он рассказал в разговоре с российским правозащитником и блоггером Марком Фейгиным.

По его словам, утром 2 июня ВСУ, Силы Теробороны и Нацгвардия нанесли встречный удар в Северодонецке, во время которого отбили несколько улиц, взяли пленных и нанесли значительный урон противнику. Успех украинских военных эксперт объясняет, что они застали врага в наиболее неблагоприятный для боевых действий момент.

“В тот момент, когда они накапливали силы, чтобы захватывать останки города, по ним влупили. Это называется застать противника со спущенными штанами – в момент накопления сил во время подготовки к наступлению. Это признак высокого оперативно-тактического мастерства с нашей стороны. Это значит, что мы провели очень успешный оперативно-тактический период, который привел к значительным вражеским потерям и продолжает эти потери врагу приносить, потому что бои продолжаются”, — отметил Арестович.

В то же время эксперт отметил, что не стоит из-за этого успеха надеяться на скорейшее освобождение города от оккупантов. Он также предположил, что россиянам удастся захватить Северодонецк полностью. Однако украинские воины, несмотря на численное преимущество врага, совершают контрнаступательные действия.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что пока нет угрозы окружения оккупантами украинских войск в Северодонецке.

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