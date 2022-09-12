Зеленский назвал главное условие начала переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любой договор с Россией можно будет заключить, только если Кремль выведет свои войска с территории Украины.

Об этом глава государства рассказал в интервью CNN.

Президент подчеркнул, что основная цель украинцев – деоккупация всей территории нашей страны.

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"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении Минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, поэтому что Минск — пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что согласится заключить договор с Россией только в случае возвращения украинских территорий и вывода оккупационных войск с украинской территории. Президент признал, что пока не видит желания РФ идти на переговоры.

"На сегодняшний день нет. Я не вижу никакого желания с их (России – ред.) стороны, чтобы быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – он (Путин – ред.) или кто-то другой. Это мой принцип: я не буду разговаривать с теми, кто ставит ультиматумы", – подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему переговоры с РФ пока невозможны.

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