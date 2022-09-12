В Харькове снова раздались взрывы: не пренебрегайте личной безопасностью

Ночь для Харькова – опять неспокойная.

В Харькове фактически сразу после полуночи раздались взрывы.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Берегите себя.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.

Ожидаем официальные сообщения от власти.

Информация уточняется.

Напомним, что РФ атаковала ракетами Днепропетровщину, Харьковщину и Кременчуг. В результате атаки часть областей Украины осталась без электричества.

В Харькове РФ ракетами попала в ТЭЦ. В результате обстрела в Харькове погиб по меньшей мере один человек.

В результате обстрела Харькова погиб один человек

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