В Харькове снова раздались взрывы: не пренебрегайте личной безопасностью

Ночь для Харькова – опять неспокойная.
В Харькове фактически сразу после полуночи раздались взрывы.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
Берегите себя.
Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.
Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.
Ожидаем официальные сообщения от власти.
Информация уточняется.
Напомним, что РФ атаковала ракетами Днепропетровщину, Харьковщину и Кременчуг. В результате атаки часть областей Украины осталась без электричества.
В Харькове РФ ракетами попала в ТЭЦ. В результате обстрела в Харькове погиб по меньшей мере один человек.