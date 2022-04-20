Зеленский назвал главную тему переговоров с президентом Евросовета

Украинский президент обсудил с Шарлем Мишелем оборонную, финансовую и санкционную помощь ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очень обстоятельных переговорах, которые он провел в Киеве в среду, 20 апреля, с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом он говорил во время своего традиционного вечернего обращения.

По словам главы государства, переговоры касались многих аспектов отношений Украины и ЕС.

"Главное — это, конечно, защита нашего государства и поддержание стабильного функционирования всех государственных структур и всех институтов. Обсудили конкретные шаги со стороны Европейского Союза на помощь нашему государству. В частности, оборонные, финансовые и санкционные”, — подчеркнул президент.

Также читайте Президент Евросовета Шарль Мишель посетил разрушенную Бородянку

По словам Владимира Зеленского, такие визиты европейских чиновников свидетельствуют, какими "бессмысленными были планы России по захвату нашего государства".

"Три дня, пять дней? Сколько там оккупанты запланировали на то, чтобы взять нашу страну под свой контроль? 56 дней мы встречаем наших гостей в нашей столице ради наших национальных интересов", – отметил президент.

"В ЕС идет подготовка шестого санкционного пакета", - обращение Владимира Зеленского за 20 апреля

Напомним, президент Европейского Совета Шарль Мишель, посетив разрушенную россиянами Бородянку возле Киева, назвал военные преступления российских оккупантов зверством и заверил, что они будут наказаны.

Читайте также: