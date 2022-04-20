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Зеленський назвав головну тему переговорів із президентом Євроради

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Зеленський назвав головну тему переговорів із президентом Євроради

Associated Press

Український президент обговорив із Шарлем Мішелем оборонну, фінансову та санкційну допомогу ЄС.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про дуже грунтовні переговори, які він провів у Києві в середу, 20 квітня, із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це він говорив під час свого традиційного вечірнього звернення.

За словами глави держави, переговори стосувалися багатьох аспектів відносин України та Європейського Союзу. 

“Головне — це звичайно захист нашої держави і підтримка стабільного функціонування усіх державних структур та усіх інституцій. Обговорили конкретні кроки з боку Європейського Союзу на допомогу нашій державі. Зокрема, оборонні, фінансові та санкційні”, - наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського такі візити європейських чиновників свідчать, якими “безглуздими були плани Росії по захопленню нашої держави”. 

“Три дні, п’ять днів? Скільки там окупанти запланували на те, щоб взяти нашу країну під свій контроль? 56 днів ми зустрічаємо наших гостей в нашій столиці заради наших національних інтересів”, - зауважив президент.

"У ЄС триває підготовка шостого санкційного пакету", - звернення Володимира Зеленського за 20 квітня

"У ЄС триває підготовка шостого санкційного пакету", - звернення Володимира Зеленського за 20 квітня

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель, відвідавши зруйновану росіянами Бородянку біля Києва, назвав воєнні злочини російських окупантів звірством і запевнив, що вони будуть покарані.

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